ARTE 13:50 bis 15:50 Komödie Gigi USA 1958 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die hübsche Gigi wird im Paris der Jahrhundertwende von ihrer Großmutter Inez erzogen. Als der wohlhabende Gaston Gefallen an Gigi findet, will er mit Inez einen Vertrag aushandeln und Gigi zu seiner Kurtisane machen. Als das Mädchen davon erfährt, ist sie entsetzt. Ihr umwerfender Charme bringt Gaston aber dazu, ihr einen richtigen Heiratsantrag zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leslie Caron (Gigi) Maurice Chevalier (Honoré Lachaille) Louis Jourdan (Gaston Lachaille) Hermione Gingold (Madame Alvarez) Eva Gabor (Liane d'Exelmans) Jacques Bergerac (Sandomir) John Abbott (Manuel) Originaltitel: Gigi Regie: Vincente Minnelli Drehbuch: Alan Jay Lerner Kamera: Joseph Ruttenberg Musik: André Previn, Conrad Salinger

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 477 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 272 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 207 Min. Tränen der Sonne

Kriegsfilm

RTL II 03:15 bis 05:10

Seit 102 Min.