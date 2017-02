Animal Planet 22:10 bis 22:30 Dokumentation Ein Waisenhaus für Orang-Utans Von Freud und Leid GB 2014 Merken Sie lieben und sie streiten, sie spielen und sie lernen: Die tierischen Stars der Dokumentation "Ein Waisenhaus für Orang-Utans" unterscheiden sich in zahlreichen Charakter-Eigenschaften und Verhaltensweisen kaum von menschlichen Heranwachsenden. Hautnah erzählt die Serie so von der täglichen Freude und auch dem emotionalen Leid der rund 30 haarigen Bewohner des weltweit ersten von Menschenhand geführten Zufluchtsortes für verwaiste Orang-Utans. Um in der Gemeinschaft der Tiere bestehen zu können, betreut Expertin Sue Sheward die verlassenen Affen-Kinder liebevoll und leitet sie geduldig dazu an, auf ihre instinktiven Fähigkeiten wie die des Kletterns oder des Nestbaus zu vertrauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meet the Orangutans