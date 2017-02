Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Aquarium-Profis USA 2016 Merken In dieser Folge bauen Wayde King und Brett Raymer ein XXL-Aquarium für ein Wissenschaftsmuseum in Florida. Das Riesenbecken fasst nahezu 12 000 Liter und wiegt rund 15 Tonnen - das entspricht dem Gewicht von fünf ausgewachsenen Elefanten. In dem Fisch-Tank installieren die Profi-Handwerker ein Modell der USS Mohawk. Das ausgemusterte Schiff der Küstenwache wurde vor einigen Jahren als künstliches Riff im Meer versenkt. Der Nachbau sieht dem Original täuschend ähnlich und bietet 120 Salzwasserbewohnern ein neues Zuhause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tanked