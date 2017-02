ZDF 22:15 bis 00:00 Drama Die Jagd DK, S 2012 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Kindergärtner Lucas wird von der fünfjährigen Klara bezichtigt, sich ihr nackt gezeigt zu haben. Die Lüge verbreitet sich in Windeseile im Dorf. Ohne die polizeiliche Untersuchung abzuwarten, starten die Bewohner eine Hexenjagd. – Mads Mikkelsen erhielt für sein Spiel in Cannes den Darstellerpreis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Lucas) Thomas Bo Larsen (Theo) Annika Wedderkopp (Klara) Lasse Fogelstrøm (Marcus) Susse Wold (Grethe) Anne Louise Hassing (Agnes) Lars Ranthe (Bruun) Originaltitel: Jagten Regie: Thomas Vinterberg Drehbuch: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm Kamera: Charlotte Bruus Christensen Musik: Nikolaj Egelund Altersempfehlung: ab 12