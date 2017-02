FOX 23:00 bis 23:55 Mysteryserie The Walking Dead Der Stein in der Strasse USA 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Rick (Andrew Lincoln) und seine Gruppe bereiten sich auf einen Aufstand vor und rüsten sich für den Kampf, um Negan (Jeffrey Dean Morgan) endgültig zur Strecke zu bringen. Negan ist ihr einziges Ziel, aber alleine können die Bewohner Alexandrias es nicht schaffen. Für diese ultimative Herausforderung brauchen sie Unterstützung von Ezekiels (Khary Payton) Königreich und Gregorys (Xander Berkeley) Hilltop-Kolonie. Schließlich taucht noch ein bekanntes Gesicht wieder auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Lennie James (Morgan Jones) Originaltitel: The Walking Dead