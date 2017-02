ZDF neo 21:50 bis 23:25 Krimi Inspector Barnaby Brennen sollst du! GB 2004 Nach der Romanvorlage von Caroline Graham Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die junge Lehrerin Liz Francis verbrennt bei einem Traditionsfestival eine Strohpuppe, um an frühere Hexenprozesse im Dorf zu erinnern. Unfreiwillig erweckt sie damit den Geist der Hexenjagd von damals zu neuem Leben: Ein Geistlicher wird in der Strohpuppe verbrannt, wenig später sein Liebhaber ermordet. Fanatische Eiferer blasen zur Hetzjagd gegen die Provokateure einer heilen, kirchlich beschützten Dorf-Tradition, gegen die Aufklärerin Liz, den Nachtclubbesitzer Clifford mit seinem demonstrativ lockeren Lebenswandel sowie gegen die Kräuterkennerin Kate Malpas, die den todkranken Clifford pflegt. Es ist ein wahrer Hexenkessel, in dem Inspector Barnaby und sein Assistent Scott diesmal ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (D.C.I. Barnaby) John Hopkins (Sergeant Scott) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Keith Barron (Alan Clifford) Maggie O'Neill (Agnes Waterhouse) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Sarah Hellings Drehbuch: Jeff Dodds Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12