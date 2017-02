Zee.One 23:30 bis 01:25 Actionfilm Gupt - Mörderische Wahrheiten IND 1997 20 40 60 80 100 Merken Sahil Sinha ist der Stiefsohn des Gouverneurs Jaisingh Sinha und wird des Mordes an ihm verdächtigt, nachdem es am Abend zuvor zwischen beiden zu einem öffentlichen Eklat gekommen ist. Ohne das Wissen Sahils hatte er die Verlobung Sahils mit dessen alter Uni-Freundin Sheetal verkündet. Sahil jedoch ist in Isha verliebt, die Tochter des Sekretärs. Sahil kommt ins Gefängnis und es scheint, nur Sheetal und Isha glauben noch an ihn. Doch ist einer der beiden Frauen womöglich die Mörderin? Nach weiteren Todesfällen stellt sich heraus, dass Isha die Mörderin ist. Sie ertrug es nicht, dass Jaisingh sie nicht akzeptierte. Als nächstes Opfer hat sie Sheetal erkoren, da sie auf die Beziehung zwischen ihr und Sahil eifersüchtig ist. Sahil schreitet ein, um seine Verlobte zu retten, und erkennt schließlich, dass er die ganze Zeit in eine Psychopathin verliebt war - bis die Situation ausartet, und ein Todesopfer fordert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bobby Deol (Sahil Sinha) Manisha Koirala (Sheetal Choudhry) Kajol (Isha Diwan) Prem Chopra (Mantri) Raza Murad (Lawyer Thanawala) Paresh Rawal (Ishwar Diwan) Sadashiv Amrapurkar (Insp. Neelkanth) Originaltitel: Gupt: The Hidden Truth Regie: Rajiv Rai Altersempfehlung: ab 16