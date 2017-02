ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Geheimnisse der digitalen Revolution Der Traum von der klugen Maschine D 2016 Stereo 16:9 Merken Laptops, Tablets und Smartphones sind Computer, klar. Sogar ein Fahrkartenautomat ist einer. Aber wer hat den Computer erfunden? Waren es tatsächlich die Amerikaner? Die visionären Grundlagen für den Computer von heute legten Charles Babbage und Ada Lovelace bereits im 19. Jahrhundert. Der Ingenieur Konrad Zuse baute 1941 mit dem "Z3" den ersten funktionsfähigen Computer der Welt. 1942 gab die US-Armee den ENIAC in Auftrag. Um diese und andere Fragen geht es in "Geheimnisse der digitalen Revolution". Die sechsteilige Reihe ist eine Reise in die Vergangenheit zu Erfindern, Mathematikern, Ingenieuren und ersten Nerds. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisse der digitalen Revolution