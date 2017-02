TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Mit Waldi in die Zukunft USA 2014 16:9 Merken Gretchen nimmt Alans Heiratsantrag an, während Larry mit Lyndsey Schluss macht, als er erfährt, dass Alan und Lyndsey früher ein Paar waren. Überraschend kommen Alan und Gretchen so zu ihrer Hochzeit und können sogar die Hochzeitstorte von Lyndsey und Larry übernehmen. Die gute Stimmung wird aber allen verhagelt, als Larry herausbekommt, dass Alan und Lyndsey die ganze Zeit eine Affäre hatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny Harper) Holland Taylor (Evelyn) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Kimberly Williams-Paisley (Gretchen) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12