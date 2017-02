National Geographic People 22:30 bis 23:15 Dokumentation Wilde Abenteuer mit Shane Reynolds Im Dschungel von Guyana USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die dichten Regenwälder von Guyana sind zu großen Teilen noch völlig unerforscht. Für Shane O stellen sie gerade deswegen eine große Herausforderung dar. Der Abenteurer stürzt sich mitten in den schier undurchdringlichen Dschungel des südamerikanischen Landes. Sein Ziel ist es, den Mount Weiassipu, einen gewaltigen Tafelberg, zu erreichen. Die indianische Bezeichnung für die Tafelberge Guyanas lautet "Tepuis", "Häuser der Götter". Aufgrund ihrer rundum steilen, meist sogar senkrecht aufragenden Hänge ist das Plateau eines dieser Berge meist nur aus der Luft zu erreichen. Shane O will es wagen, den Mount Weiassipu zu erklettern. Doch bald bleiben sein Team und er mitten im Dschungel stecken. Langsam wird der Proviant knapp. Aus der geplanten Besteigung wird nun ein harter Kampf ums pure Überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shane Untamed