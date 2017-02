Kinowelt 23:25 bis 00:50 Thriller Gone - Lauf um dein Leben GB, AUS 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf seinem Trip durch Australien gerät das britische Pärchen Alex und Sophie an den amerikanischen Rucksacktouristen Taylor, dem es sich zunächst anschließt. Schon bald merkt Alex jedoch, dass der neue Reisebegleiter ein Auge auf seine Freundin geworfen hat und mit Lügen und kleinen Erpressungsversuchen einen Keil zwischen die Liebenden zu treiben versucht. Bevor die naive Sop hie jedoch begreift, mit wem sie durch den australischen Outback reist, hat ihr Freund bereits das Zeitliche gesegnet, und sie selbst sitzt mit einem unberechenbaren Killer in der Wüste fest... Vor schöner Landschaftskulisse inszenierter Psychothriller, der spannende Krimiunterhaltung für ein junges Montagskino-Publikum verspricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shaun Evans (Alex) Scott Mechlowicz (Taylor) Yvonne Strzechowski (Sondra) Victoria Thaine (Lena) Amelia Warner (Sophie) Zoe Tuckwell-Smith (Ingrid) Amelia Cormack (Gail) Originaltitel: Gone Regie: Ringan Ledwidge Drehbuch: James Watkins, Andrew Upton Kamera: Ben Seresin Musik: David Bridie Altersempfehlung: ab 16