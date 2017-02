Kinowelt 20:15 bis 21:45 Melodram Wilde Erdbeeren S 1957 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken 1 Goldener Bär, Berlin FIPRESCI-Preis, Berlin 1 Golden Globe Der 78-jährige Medizinprofessor Isak Bork hat sich im Alter von den Menschen zurückgezogen. An dem Morgen, an dem ihn die Universität Lund zum 50. Jahrestag seiner Promotion ehren will, hat er einen Alptraum, der ihn mit seinem eigenen Tod konfrontiert. Auf der gemeinsamen Fahrt zum Veranstaltungsort machen er und seine Schwiegertochter Marianne, die sich aufgrund eines Ehestreits bei ihm einquartiert hat, Halt bei einem Sommerhaus, welches Isak an seine Jugendliebe erinnert. In einem weiteren Traum beobachtet Bork seine verstorbene Frau beim Ehebruch. Aufgewühlt durch die Erinnerungen, beschließt er seinem Leben einen neuen Sinn zu geben, und begegnet der Zeremonie als geläuterter Mensch. Drama von Regie-Legende Ingmar Bergman. "Eines der komplexesten und bewegendsten Werke der Filmgeschichte." (Quelle: Lexikon Filme im Fernsehen) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Sjöström (Professor Isak Borg) Bibi Andersson (Sara) Ingrid Thulin (Marianne Borg) Max von Sydow (Henrik Åkerman) Jullan Kindahl (Agda) Gunnar Björnstrand (Evald Borg) Gunnel Lindblom (Charlotta) Originaltitel: Smultronstället Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman Kamera: Gunnar Fischer Musik: Erik Nordgren, Göte Lovén