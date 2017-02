Disney Cinemagic 20:15 bis 21:55 Liebesfilm Während du schliefst USA 1995 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der einzige Lichtblick in dem einsamen Leben der S-Bahn-Fahrkartenverkäuferin Lucy ist ein schöner Unbekannter, der jeden Morgen an ihrem Schalter eine Fahrkarte löst und so ihren romantischen Träumen Nahrung gibt. Eines Tages wird ihr Angebeteter vor ihren Augen überfallen und auf die Gleise gestoßen. Beherzt rettet sie dem Bewusstlosen das Leben. Als sie sich im Krankenhaus nach ihrem im Koma liegenden Schwarm erkundigen möchte, wird sie durch einen unbedachten Ausspruch und eine übereifrige Krankenschwester für seine Verlobte gehalten - und zwar von der gesamten Familie ihres Angebeteten.. Die hübsche, aber einsame Lucy (Sandra Bullock, Speed) arbeitet jeden Tag am Fahrkartenschalter der U-Bahn - verliebt in einen Traummann, den sie nur von weitem kennt. Eines Tages rettet sie ihm nach einem Überfall das Leben. Doch während Peter, ihr Traummann, im Koma liegt, wird Lucy im Krankenhaus von Peters Familie versehentlich für dessen Verlobte gehalten. Die Herzlichkeit, mit der Lucy aufgenommen wird, macht es ihr unmöglich, die Wahrheit zu sagen. Nur Peters Bruder Jack (Bill Pullmann, Casper) scheint etwas zu ahnen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Bullock (Lucy Eleanor Moderatz) Bill Pullman (Jack Callaghan) Peter Gallagher (Peter Callaghan) Peter Boyle (Ox Callaghan) Jack Warden (Saul Tuttle) Glynis Johns (Elsie) Michael Rispoli (Joe Fusco Jr.) Originaltitel: While You Were Sleeping Regie: Jon Turteltaub Drehbuch: Daniel G. Sullivan, Fredric Lebow Kamera: Phedon Papamichael Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 6