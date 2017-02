Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:05 Dokumentation Schwerpunkt Einer zahlt die Zeche - Zwischen Börse und Bankrott D 2014 Merken Einer zahlt die Zeche - Zwischen Börse und Bankrott: Zur Rettung diverser Banken musste Deutschland im Jahre 2008 Milliarden lockermachen. Doch bereits 1 Jahr nach der ausgewachsenen Finanzkrise wurde an den globalen Roulettetischen wieder um die Wette gezockt. Zu den Verlierern zählen meist ahnungslose Kunden, die ihr Geld der Bank anvertrauen und am Ende unter Umständen vor dem Bankrott stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schwerpunkt