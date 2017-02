Super RTL 20:15 bis 22:10 Familiensaga Dallas Die Söhne der Ewings (1+2) USA 2012 Stereo HDTV Merken Der ewige Konkurrenzkampf auf der Southfork Ranch geht mit den Söhnen von J.R. und Bobby Ewing in die zweite Runde. Der Nachwuchs der beiden Brüder ist inzwischen alt genug, um sich ebenfalls gegenseitig das Leben schwer zu machen. John Ross, Sprössling von Fiesling J.R. und Sue Ellen, ist inzwischen ebenfalls ins Ölgeschäft eingestiegen und setzt sich sogleich über die testamentarische Anordnung seiner verstorbenen Großmutter Miss Ellie hinweg, dass auf der Southfork Ranch nicht nach Öl gebohrt werden darf. Gemeinsam mit seiner Freundin Elena stößt er auf ein reiches Vorkommen. Sein Entsetzen ist entsprechend groß als er erfährt, dass sein Onkel Bobby den Stammsitz der Familie verkaufen will, um mit dem Erlös, die Pläne seines Sohns Christopher, nämliche alternative Energiequellen zu nutzen, zu fördern. John Ross ersinnt sogleich einen ausgeklügelten Plan, um Southfork behalten zu können. Dazu spannt er auch seinen depressiven Vater J.R. ein, der bei der Aussicht auf eine weitere Familiefehde schon bald wieder zu alter Höchstform aufläuft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Henderson (John Ross Ewing III) Jesse Metcalfe (Christopher Ewing) Jordana Brewster (Elena Ramos) Julie Gonzalo (Rebecca Sutter) Brenda Strong (Ann Ewing) Larry Hagman (J.R. Ewing) Patrick Duffy (Bobby Ewing) Originaltitel: Dallas Regie: Michael M. Robin Drehbuch: Cynthia Cidre