Disney Channel 12:15 bis 13:25 Trickfilm Pocahontas II - Reise in eine neue Welt USA 1998 Dolby 16:9 HDTV

Pocahontas und ihre Freunde Meeko, Percy und Flit segeln gemeinsam mit dem englischen Botschafter John Rolfe nach England, um den Frieden zwischen den Indianern und den Engländern zu sichern. Mit Hilfe des charmanten John versucht Pocahontas, den hinterhältigen Intrigen des Schurken Ratcliff zu entgehen und als Botschafterin ihres Volkes zwischen zwei fremden Welten zu vermitteln. Als die tapfere Indianerin mit der Zeit Gefühle für John entwickelt, muss sie sich zwischen ihm und ihrer alten Liebe John Smith entscheiden. Eine schwierige Wahl, doch Pocahontas hört auf die Stimme ihres Herzens...

Originaltitel: Pocahontas II: Journey to a New World Regie: Tom Ellery, Bradley Raymond Drehbuch: Allen Estrin, Cindy Marcus, Flip Kobler Musik: Lennie Niehaus