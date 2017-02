Disney Channel 23:15 bis 23:45 Comedyserie Die Goldbergs Folge: 5 Der Ring USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Garage finden die Kinder beim Aufräumen einen alten Liebesbrief von Murray, was zu einigen Verwicklungen führt. Plötzlich tritt Murrays romantische Seite zutage, die allerdings inzwischen verschüttet zu sein scheint, denn ganz offensichtlich hat Murray einer ehemaligen Angebeteten mal einen Ring gekauft, diesen jedoch Beverly dann geschenkt, was sie nun überhaupt nicht witzig findet. Und so heißt es, dass Murray Beverly einen neuen "Ersatz"-Ring schenken muss. Am Ende gibt es eine Menge Streit um den neuen Ring und Beverly geht beim Durchsehen alter Videos ein Licht auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wendi McLendon-Covey (Beverly Goldberg) Sean Giambrone (Adam Goldberg) Troy Gentile (Barry Goldberg) Hayley Orrantia (Erica Goldberg) George Segal (Albert 'Pops' Solomon) Jeff Garlin (Murray Goldberg) Brian Huskey (Andy Secunda) Originaltitel: The Goldbergs Regie: Seth Gordon Drehbuch: Andrew Secunda, Matt Tarses Musik: Michael Wandmacher

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 242 Min. Lord of War

Drama

VOX 22:55 bis 01:15

Seit 127 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 107 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 42 Min.