Disney Channel 08:30 bis 08:45 Trickserie Sheriff Callie's Wilder Westen König Stinki USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Bauer Stinki liefert den Bewohnern von Nettundfreundlichhausen seine berühmten, köstlichen Prärie-Paprikas. Weil alle mehr als nur eine Paprika haben wollen, bieten sie ihm für weitere Prärie-Paprikas verschiedene Dinge zum Tausch an. Bauer Stinki nimmt die Tauschobjekte an. Daraufhin behandeln ihn alle wie einen König, bis er bemerkt, dass er keine Prärie-Paprikas mehr zum Tauschen hat. Originaltitel: Sheriff Callie's Wild West