Phoenix 16:45 bis 17:30 Dokumentation Pulverfass Türkei - Zwischen Demokratie und Diktatur D 2016 Live TV Merken In der Bewältigung der Flüchtlingskrise hat man sich von der Türkei abhängig gemacht. Eine günstige Position für Präsident Erdogan. Die Rechtsverstöße seiner Regierung bleiben ohne Folgen. Wie viele Zugeständnisse dürfen Deutschland und die EU machen? Der zweite Teil blickt auf die innenpolitischen Entwicklungen in einem Land zwischen Demokratie und Diktatur, zwischen Fortschritt, Richtung EU und Rückwendung auf Tradition und osmanische Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pulverfass Türkei - Diktatur oder Demokratie?