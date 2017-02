Spektakulär und furios in Szene gesetzter Blockbuster der Superlative. Überwältigende, Oscar-prämierte visuelle Effekte und ein schlagkräftig spielfreudiges Team von Superstars machen das erste All-Star-Treffen der Avengers mit viel Witz und Ironie zum unvergesslichen Filmgenuss.Thors Halbbruder Loki hat sich mit den außerirdischen Chitauri verbündet. Gelingt es ihm, ein Tor zur Welt der Aliens zu öffnen, ist das Ende der Menschheit besiegelt. Sgt. Nick Fury, Chef der S.H.I.E.L.D.-Organisation, sieht nur noch eine Möglichkeit, die Welt zu retten. Alle Avengers müssen mit vereinten Super-Kräften gegen die Übermacht der Angreifer antreten. Und so versucht er Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, Hawkeye und Hulk für die schier aussichtslose Mission zu gewinnen. Teamgeist ist den Superhelden jedoch fremd, und so müssen die sich erst ordentlich zusammenraufen. In Google-Kalender eintragen