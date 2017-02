RTS Un 20:10 bis 20:55 Sonstiges Rega 1414: Les secours arrivent Au secours des inconscients CH 2016 Stereo Untertitel Merken Un randonneur s'égare dans un vallon inaccessible du Niesen, près de Spiez. Comment les sauveteurs jugent et vivent-ils ces détresses de sportifs du dimanche inconscients? Gérer la Rega, c'est aussi, pour le pilote Philipp Simmen, organiser et négocier avec doigté l'acquisition de nouveaux jets-ambulances pour des montants considérables. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Emilio Cocciadiferro, Marc Gacond