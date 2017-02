RTS Un 21:05 bis 21:55 Serien Madam Secretary Air Force One a disparu USA 2015 Untertitel Merken Les États-Unis reçoivent leurs interlocuteurs asiatiques afin de signer l'accord de partenariat trans-pacifique. Alors que le vice-président américain est pris d'un malaise, Russel informe Elizabeth qu'Air Force One a disparu. Dans le doute, un président par intérim est alors nommé. Madame la secrétaire d'État devient Madame la présidente. Henry, désormais professeur d'éthique à l'École de Guerre, est approché par la DIA, qui s'intéresse à l'un de ses élèves... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Keith Carradine (President Conrad Dalton) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Morgan Freeman Drehbuch: Barbara Hall Musik: Transcenders

