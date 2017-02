RTS Un 13:20 bis 14:55 Sonstiges Whitney Houston: destin brisé USA 2015 Merken Au début des années 1990, la vie semble sourire à la chanteuse Whitney Houston. La jeune femme est adorée par des millions de fans à travers le monde et file le parfait amour avec Bobby Brown. Mais rapidement les démons de celui-ci pour la drogue, l'alcool et la violence ressurgissent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yaya DaCosta (Whitney Houston) Arlen Escarpeta (Bobby Brown) Yolonda Ross (Robyn Crawford) Suzzanne Douglas (Cissy Houston) Mark Rolston (Clive Davis) Wesley Jonathan (Babyface) Hampton Fluker (Steve) Originaltitel: Whitney Regie: Angela Bassett Drehbuch: Shem Bitterman Musik: Travon Potts, RedOne, Dan Sundquist, Wuff