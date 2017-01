ORF 3 20:15 bis 21:10 Dokumentation ORF III Themenmontag Die Pharmalobby Merken Pharmazie ist ein Dienst an unserer Gesundheit meint man jedenfalls, wenn man durch die Werbefolder der Pharmariesen blättert. Doch schon ein vorsichtiger Blick hinter die Kulissen zeigt, dass es den großen Medikamentenherstellern offenbar vor allem um Gewinnmaximierung geht. Meinungsbildende Ärzte werden ebenso mit lukrativen Angeboten geködert wie die Patientenverbände. Lobbymühlen mahlen einschlägige Gesetze zum Vorteil der Industrie zurecht. Und eigene Patente scheinen manchmal mehr zu zählen als die Probleme der Patienten. Für objektive Beratung und patientengerechte Therapie scheint in diesem System immer weniger Platz zu sein. Die beiden eingefleischten Medizin-Journalisten Kurt Langbein und Florian Kröppl nehmen die heimische Pharmaindustrie genau unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie