RTS Un 23:25 bis 00:25 Sonstiges Follow the money Episode 2 DK 2016 Stereo Untertitel Merken Le nouvel emploi de Claudia en tant que cheffe des affaires juridiques à Energreen commence par une affaire de délit d'initié qui peut être dommageable pour la société. Mads et Alf essaient de trouver un lien entre le corps découvert et la société Energreen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Thomas Bo Larsen (Mads Justesen) Natalie Madueño (Claudia Moreno) Esben Smed Jensen (Nicky) Nikolaj Lie Kaas (Alexander Sødergren) Thomas Hwan (Alf Rybjerg) Line Kruse (Kristina) Johannes Bjørn Schwerin (Albert Justesen) Originaltitel: Bedrag Regie: Per Fly Drehbuch: Jeppe Gjervig Gram, Jannik Tai Mosholt Musik: Tobias Wilner

