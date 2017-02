Österreich 1 18:15 bis 19:00 Sonstiges Moment am Sonntag Die Hand, ein Stift und ein Blatt. Zeichnen von Berufswegen / Moment-Aufnahme: Luftballons, Pumpe und flinke Finger - bei der Luftballonkünstlerin Sabina Kellner Merken Händisch Zeichnen mag angesichts unzähliger Zeichenprogramme am Computer anachronistisch erscheinen. Doch in vielen Branchen gilt händisches Zeichnen weiterhin als unerlässlich. Schmuck wird ebenso händisch entworfen wie Mode. Architekt/innen beherrschen die Kunst der schnellen Skizze. Wissenschaftliche Illustrationen werden manuell erstellt. Und auch Spitzenköche machen von neuen Gerichten erst einmal eine Zeichnung des Arrangements am Teller. In Google-Kalender eintragen