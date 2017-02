Österreich 1 16:00 bis 17:00 Sonstiges Ex libris Bücher, Menschen, Themen Schreiben ist eine träumende Beschäftigung / Barbara Landes: Die Ballade vom Wunderkind Carson McCullers, Roman, Verlag Ebersbach & Simon. Zum 100. Geburtstag von Carson McCullers am 19.2. Gespräch mit Barbara Landes / Das Beste ist, am Morgen, mit dem ersten Licht, hell zu werden ... / John Ruskin: "Die Steine von Venedig", Corso Verlag. Gespräch mit dem Herausgeber Wolfgang Kemp / Imre Kertész: "Der Betrachter. Aufzeichnungen 1991 - 2001", Rowohlt Verlag (Übersetzung: Heike Flemming, Lacy Kornitzer) / ... gegen den unverrückbaren Himmel zu stehen, der ungangbaren Wasser nicht zu achten ... / Brigitte Kronauer: "Der Scheik von Aachen", Roman, Klett Cotta Verlag / Aris Fioretos: "Mary", Roman, Hanser Verlag (Übersetzung: Paul Berf) Merken Schreiben ist eine träumende Beschäftigung / Barbara Landes: Die Ballade vom Wunderkind Carson McCullers, Roman, Verlag Ebersbach & Simon. Zum 100. Geburtstag von Carson McCullers am 19.2. Gespräch mit Barbara Landes / Das Beste ist, am Morgen, mit dem ersten Licht, hell zu werden ... / John Ruskin: "Die Steine von Venedig", Corso Verlag. Gespräch mit dem Herausgeber Wolfgang Kemp / Imre Kertész: "Der Betrachter. Aufzeichnungen 1991 - 2001", Rowohlt Verlag (Übersetzung: Heike Flemming, Lacy Kornitzer) / ... gegen den unverrückbaren Himmel zu stehen, der ungangbaren Wasser nicht zu achten ... / Brigitte Kronauer: "Der Scheik von Aachen", Roman, Klett Cotta Verlag / Aris Fioretos: "Mary", Roman, Hanser Verlag (Übersetzung: Paul Berf) In Google-Kalender eintragen Moderation: Julia Zarbach