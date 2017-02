RTS Un 09:00 bis 09:50 Sonstiges L'ogre de nos rivières F 2015 Stereo Untertitel Merken Ils hantent les lacs suisses. Venus des fleuves de l'Est, les silures ont colonisé la quasi-totalité des eaux européennes depuis 1950. A l'âge adulte, ces géants qui peuvent dépasser deux mètres trônent au sommet de la chaîne alimentaire aquatique. Ils s'adaptent rapidement et chassent même les pigeons! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: River Jaws: Le silure, l'ogre de nos rivières Regie: Bertrand Loyer Drehbuch: Bertrand Loyer Musik: Samuel Safa