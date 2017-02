Österreich 1 19:30 bis 22:15 Sonstiges Charles Gounod: "Roméo et Juliette" Oper in fünf Akten Merken Oper in fünf Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Diana Damrau (Juliette), Vittorio Grigolo (Roméo), Mikhail Petrenko (Frère Laurent), Elliot Madore (Mercutio), Virginie Verrez (Stéphano), Diego Silvy (Tybalt), Lauent Naouri (Capulet), Chor und Orchester der Metropolitan Opera New York, Gianandrea Noseda