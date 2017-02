Österreich 1 17:05 bis 19:00 Kabarett Diagonal Radio für Zeitgenoss/innen Mit, von, über, gegen. Zum Thema: Reden Merken Rede und Antwort zu stehen, ist ein Recht, das die Aufklärung für jedermann erkämpft hat. Jeder darf heute reden und mitreden, direkt und indirekt, öffentlich und privat. In Talkshows, durch Postings, am Telefon, in Psychotherapien, Sitzungszimmern und Schulhöfen wird entsprechend viel geredet, diskutiert, getratscht, verleumdet und verkündet. Denn Reden verbindet und entzweit. Eigentlich aber tut es dem Menschen gut. Nicht nur für Babys sind Ansprache und Unterhaltung überlebensnotwenig, so wie Nahrung und Körperwärme. Telefonseelsorge, Arztgespräch und Psychotherapie fußen auf einfühlsamen Gesprächen. Paartherapeuten pochen auf die Wirksamkeit des Miteinander- und nicht aneinander Vorbei-Redens. Zuhören ist dafür die Voraussetzung. Reden kann helfen, aus Einsamkeit und negativen Gedankenspiralen auszusteigen. Manche reden mit sich, einige noch mit Gott und ihren Partner/innen, ziemlich viele mit ihrem Hund und die meisten mit Maschinen. Im Dialog mit Siri und Navi bewegen wir uns durch den Alltag. Die geschriebene Sprechsprache der SMS und Tweets dominiert längst unsere Kommunikation, Männern und manchen Präsidenten wird eine Affinität dazu nachgesagt. Aber punktet das Klischee vom wortkargen Mann und der geschwätzigen Frau eigentlich noch? Was ist denn noch der Rede wert im Strudel der Floskeln und Phrasen, der Parolen und Rhetoriktricks? Von der politischen Rede wird ebenso die Rede sein wie von den Dingen, die besser nicht ausgesprochen werden dürften. Oder darf man so etwas gar nicht sagen? Aber wann haben Sie denn das letzte Mal mit jemandem offen, ehrlich und intim geredet? In Google-Kalender eintragen Moderation: Nicole Dietrich