Österreich 1 15:05 bis 16:57 Musik Apropos Musik Tanzmusik aus verschiedenen Jahrhunderten Merken <bk>Georg Muffat: Nobilis iuventus<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimenti und Tänze<ek><bk>Kurt Schwertsik: Compagnie Masquerade op. 93 (unter Verwendung von Mozarts Ballettpantomime KV 446)<ek><bk>Johann Strauß-Sohn/Max Reger: Improvisation über den Walzer "An der schönen blauen Donau"<ek><bk>Dmitri Schostakowitsch: Jazz Suite Nr. 1<ek><bk>Johann Strauß/Andrej Schulz Evler: Arabesken über das Thema des Donauwalzers op. 314<ek><bk>Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra (Armonico Tributo; Mitglieder der Academy of St. Martin-in-the-Fields; Lev Vinocour, Royal Concertgebouw Orkest Amsterdam; Tzimon Barto; Israel Philharmonic Orchestra u.a.) In Google-Kalender eintragen Moderation: Nicole Brunner