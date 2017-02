Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Ö1 Klassik-Treffpunkt Live Merken Ihr 70-jähriges Bühnenjubiläum feierte sie vergangenes Jahr - heute ist die Chansonette, Schauspielerin, Buchautorin, Regisseurin und ehemalige Theaterdirektorin Topsy Küppers zu Gast bei Albert Hosp und wird sogar live das eine oder andere Chanson zum Besten geben! 1931 in Aachen geboren, erhielt Topsy Küppers nach der Matura Unterricht in Schauspiel, Gesang und Bühnentanz, wirkte bereits 1950 in der amerikanischen Revue "Sentimental Journey" mit und erhielt Engagements in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Wien und Zürich. In München lernte sie Georg Kreisler kennen, ging mit ihm nach Wien, wo sie mit dem gemeinsam erarbeiteten Einpersonenstück "Heute abend: Lola Blau" in über 1000 Aufführungen einen ihrer größten Erfolge feierte. Nach der Trennung von Kreisler gründete die Künstlerin in Wien die Freie Bühne Wieden und führte das Theater 25 Jahre lang, wobei sie die musikalisch-literarischen Programme nicht nur selbst verfasste, spielte und bei jenen mit Ensemble auch Regie führte. International bekannte Schauspielkolleg/innen wie Christiane Hörbiger, Dorothea Neff, Paul Hofmann u.a. kamen gerne zu Gastspielen auf die Wieden. Daneben veröffentlicht Topsy Küppers immer wieder Bücher und CDs und widmet sich darin, sowie bei Lesungen daraus, wenig beachteten Künstlern wie z.B. Erich Kästner ("Die Zunge der Kultur reicht weit") oder selbst Erfahrenem: z.B. "Wenn dein Leben trist ist - erleuchte es mit Humor!" - Freuen Sie sich unter diesem Motto auf das Gespräch und den Live-Auftritt von Topsy Küppers in einem "Ö1 Klassik-Treffpunkt", gestaltet von Albert Hosp. In Google-Kalender eintragen Moderation: Albert Hosp Gäste: Gäste: Topsy Küppers (Chansonette, Schauspielerin, Buchautorin, Regisseurin und ehemalige Theaterdirektorin)