BBC Entertainment 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who The Woman Who Lived GB 2015 Merken England, 1651. Deadly highwayman "the Knightmare" and his sidekick stalk the dark streets of London. But when they find loot that is not of this world, they come face to face with the Doctor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara Oswald) Rufus Hound (Sam Swift) Hitchley (Todd Kramer) Karen Seacombe (Meg) Maisie Williams (Ashildr) Ariyon Bakare (Leandro) Originaltitel: Doctor Who Regie: Ed Bazalgette Drehbuch: Catherine Tregenna Altersempfehlung: ab 12