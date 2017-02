RTS Un 16:25 bis 17:10 Sonstiges Bones Code assassin USA 2012 Merken Un crâne et une colonne vertébrale sont retrouvés au pied d'une statue d'Abraham Lincoln dans un musée. Le réarrangement des os et le message sur la statue laissent penser que le tueur veut envoyer un message, et il revient à l'équipe du Dr Brennan de le décoder. Celle-ci s'éloigne cependant du terrain, sa grossesse touchant à son terme et étant trop occupée à chercher une maison pour sa famille à venir. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance «Bones» Brennan) David Boreanaz (Agent Seeley Booth) T.J. Thyne (Dr. Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Dr. Camille Saroyan) John Francis Daley (Dr. Lance Sweets) Andrew Leeds (Christopher Pelant) Originaltitel: Bones Regie: Ian Toynton Drehbuch: Carla Kettner, Hart Hanson, Kathy Reichs, Keith Foglesong Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth Altersempfehlung: ab 12