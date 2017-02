ORF 3 22:05 bis 23:00 Dokumentation Sonderauftrag Führermuseum Linz 2005 Stereo 16:9 Merken Nie zuvor wurde in der Geschichte Europas Kunst derart geplündert, zerstört und verschoben. Mehr als 16 Millionen Kunstwerke wurden im Zuge des Zweiten Weltkrieges gestohlen oder zerstört. Der Dokumentarfilm berichtet von Hitlers größenwahnsinnigen Plänen, Linz in ein Kunstmekka zu verwandeln und beleuchtet darüber hinaus eine der spektakulärsten Rettungsaktionen in der Geschichte der Kunst. Keine Sammlung war vor Hitlers Plünderern in Sicherheit. Das bedeutendste Lager für die gestohlene Ware war in einem Pariser Museum, dem "Jeu de Paume" untergebracht. Dort arbeitete Rose Valland im Geheimen mit der französischen Résistance zusammen. Dank ihrer Arbeit gelang nach der Invasion von 1944 eine der spektakulärsten Rettungsaktionen in der Geschichte der Kunst. Britische und amerikanische Offiziere kamen mit Rose Vallands Listen auf die Spur der gestohlenen Kunstschätze. In einem österreichischen Bergwerk wurden sie fündig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sonderauftrag Führermuseum Linz