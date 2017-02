RTS Deux 22:10 bis 22:50 Krimiserie Les Experts: Cyber Meurtres en taxi USA 2015 Untertitel Merken Avery et son équipe sont chargés de retrouver la trace d'un tueur en série qui a piraté un site de location de taxis baptisé "Zogo". L'homme recherché a réussi à localiser les utilisateurs de ce service, avant de les assassiner. Le système étant gratuit et les conducteurs complètement anonymes, les enquêteurs n'ont que très peu d'indices. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Avery Ryan) James Van Der Beek (Elijah Mundo) Peter MacNicol (Simon Sifter) Ted Danson (D.B. Russell) Shad Moss (Brody Nelson) Charley Koontz (Daniel Krumitz) Hayley Kiyoko (Raven Ramirez) Originaltitel: CSI: Cyber Regie: Richard J. Lewis Drehbuch: Kate Sargeant, Thomas Hoppe, Anthony E. Zuiker, Carol Mendelsohn, Ann Donahue, Mary Aiken Musik: Ben Decter, Jeff Russo Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 243 Min. Lord of War

Drama

VOX 22:55 bis 01:15

Seit 128 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 108 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 43 Min.