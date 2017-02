RTS Deux 20:40 bis 21:25 Krimiserie NCIS: Los Angeles La gueule du loup USA 2016 Merken L'équipe se rend clandestinement en Syrie pour tenter d'arrêter le terroriste Ahmed Han Asakim. Mais quand leur expédition tourne mal et qu'un membre de l'équipe est grièvement blessé, Nell et Eric doivent faire un choix difficile pour tenter de sauver les quatre agents. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Linda Hunt (Hetty Lange) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: R. Scott Gemmill Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12