RTS Deux 11:00 bis 11:50 Sonstiges Les routes de l'impossible Vietnam: Les génies du Mékong F Stereo Le bambou est l'or vert des régions les plus pauvres du Vietnam. Mais comment le transporter dans un pays où voitures et camions sont du luxe - Faire appel à l'ingéniosité et construire des radeaux de fortune sur le Mékong ou s'improviser équilibriste au guidon d'une des quarante millions de motos en circulation. Originaltitel: Les routes de l'impossible Regie: Daniel Lainé