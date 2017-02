ORF 3 12:15 bis 13:00 Dokumentation Kottans Kapelle A 1988 Stereo 16:9 Merken Kottan's Kapelle ist eine kriminelle Revue mit den Highlights der Kultserie. Die besten musikalischen Darbietungen der legendären Band mit Playback-Sänger Lukas Resetarits, gespickt mit witzigen Szenen, bieten den Kottan-Charme in destillierter Form dar. Die großartige Musikdramaturgie des Erfolgsformats darf in dieser Revue alle Stücklein spielen. Leichte Kost, stets mit Niveau, pointiertem Humor und der nötigen Prise Anarchie - ganz wie es dem bahnbrechenden Satirekrimi "Kottan ermittelt" entspricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kottans Kapelle

