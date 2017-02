ORF 3 09:55 bis 11:00 Musik Falco Live - Der Falke ist wieder da A 2004 Stereo 16:9 Merken Falcos legendärer Auftritt beim Donauinselfest 1993: mit "Junge Römer", "Der Kommissar", "Jeannie Part 2", "The Sound Of Music", "Nachtflug", "Stromausfall" und "Helden von heute" setze Falco eines der letzten großen Highlights seiner Karriere. Der Sänger spielte bei strömendem Regen vor 150.000 Leuten. Während der Nummer "Nachtflug" setzte ein Blitzschlag die Soundanlage außer Gefecht und brachte auch die Musiker in Gefahr. Falco nahm es mit einem Schulterzucken und spielte die Nummer nach einer kurzen Unterbrechung zu Ende. Einige Stücke später musste die Performance doch vorzeitig beendet werden. ORFIII zeigt die Remaster-Version von 2004. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Falco Live - Der Falke ist wieder da Regie: Kurt Pongratz, Peter Nagy