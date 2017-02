RTS Deux 00:50 bis 01:50 Sonstiges Specimen Survivre: la force du mental Stereo Untertitel Merken Qu'est-ce qui poussent certains humains à se mettre volontairement en mode survie - Réponse, notamment, avec Xavier Rosset, un Valaisan qui s'est imposé dix mois de solitude sur une île déserte. " Je voulais faire un retour aux sources, un voyage intérieure ", relève ce dernier. Manger, boire? ce fut pour lui un stress quotidien auquel s'est ajouté un défi majeur : survivre à la solitude. Autre défi, celui relevé par Vincent Khen, participant à " The Island ", alors qu'il n'était absolument pas taillé pour ce genre d'aventure. Il y aussi les témoignages bouleversants de personnes qui n'ont pas choisi la situation extrême dans laquelle elles se sont retrouvées. A commencer par Hazel Fortin, coauteur de " Veux-tu une nouvelle maman - " (Ed. La boîte à Pandore). Livrée à elle-même et maltraitée par sa mère entre 3 et 6 ans, elle a mis en place des mécanismes psychologiques que Boris Cyrulnik met en lumière dans cette émission. Même force de résistance pour Christophe André, qui a été maintenu en otage dans le Caucase. Il a réussi à s'évader après avoir été attaché à un radiateur pendant 3 mois. Son histoire a inspiré Guy Delisle qui a publié l'an passé " S'enfuir - récit d'un otage " (Ed. Dargaud). Spécimen a également testé la résistance d'hommes et de femmes qui ont accepté de participer à un camp de survie tout un week-end en plein milieu de la forêt sans eau, ni nourriture et à une température proche du zéro degré. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Specimen