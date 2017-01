Sky Sport Austria 22:15 bis 01:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Liwest Black Wings Linz - HCB Südtirol Alperia, PQ1 Stereo 16:9 HDTV Merken "Der Adler hatte sein Nest auf einer hohen Eiche und der Fuchs seine Wohnhöhle genau darunter. Diese Nachbarschaft hätte zu einer langen und guten Freundschaft führen können. Aber ach, wie wenig aufrichtig sie war", heißt es in den ersten Sätzen der berühmten Fabel "Der Adler und der Fuchs" von Äsop. Allerdings gibt es nicht nur in der Literatur spannende Scharmützel zwischen den Protagonisten, sondern auch auf dem Eis! Nach einer atemberaubenden Regular Season stehen sich die Linzer "Adler" und die Bozner "Füchse" bei der dramatischen Pick Round-Ouvertüre gegenüber. Beide konnten ihre letzte Partie siegreich bestreiten, beide strotzen vor Selbstvertrauen, be. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie