Sky 1 09:35 bis 10:30 Comedyserie Doc Martin Toxoplasmose GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die neue Hebamme in Portwenn überzeugt Louisa, eine Infektion mit natürlichen, ganzheitlichen Methoden zu behandeln. Doc Martin ist darüber völlig außer sich. Gute Nachricht dagegen erhält Martin aus London bezüglich des Jobs, auf den er sich beworben hatte. Unterdessen verliebt sich Bert in die neue Köchin in seinem Restaurant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Lia Williams (Edith Montgomery) Stephanie Cole (Joan Norton) Ian McNeice (Bert Large) Joe Absolom (Al Large) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Ben Bolt Kamera: Simon Archer Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 265 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 121 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 65 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 55 Min.