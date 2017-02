Sky 1 09:35 bis 10:30 Comedyserie Doc Martin In letzter Sekunde GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist der letzte Tag für Doc Martin in Portwenn, bevor er nach London geht. Doch ausgerechnet jetzt, als er sich auf die Schließung der Praxis vorbereitet, suchen zahlreiche Patienten seine Hilfe. Dann wird er noch Zeuge, als Louisas Assistentin stürzt und eilt ihr zu Hilfe. Zu allem Überfluss gerät die schwangere Louisa auch noch in einen Autounfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Ian McNeice (Bert Large) Lia Williams (Edith Montgomery) Stephanie Cole (Joan Norton) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) John Marquez (PC Joe Penhale) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Dominic Minghella, Jack Lothian Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12