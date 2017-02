Sky 1 09:35 bis 10:30 Comedyserie Doc Martin Amöbiasis GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Doc Martin ist unterwegs nach London. Er will den Verantwortlichen treffen, der den Auswahlprozess für den Job leitet, den er ins Auge gefasst hat. Doch erneut wird klar, dass er seine Blutphobie besiegen muss, wenn er sich den lukrativen Posten sichern will. In Portwenn hat unterdessen Tante Joan Ärger mit einem boshaften Schuljungen. Sie sperrt ihn in einen Hühnerstall. Nachdem der Junge krank wird, drohen ihr ernste Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Lia Williams (Edith Montgomery) Stephanie Cole (Joan Norton) Ian McNeice (Bert Large) Joe Absolom (Al Large) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) Originaltitel: Doc Martin Regie: Minkie Spiro Drehbuch: Jack Lothian Kamera: Simon Archer Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12

