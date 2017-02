RTS Deux 20:45 bis 22:15 Sonstiges La force de mourir: Le choix de Simon GB 2016 Stereo Untertitel Merken Simon Binner est atteint d'une maladie neurodégénérative incurable à évolution rapide. Il décide de venir mourir en Suisse, le Royaume-Uni bannissant toute forme de suicide assisté. Sur quelques mois, cet homme d'une vitalité et d'une sociabilité extraordinaires prend congé de la vie et de ses proches de façon très émouvante. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How to Die: Simon's Choice Regie: Rowan Deacon Musik: Richard Spiller