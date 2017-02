RTS Deux 21:45 bis 22:45 Sonstiges Cachemire, au coeur d'une poudrière Stereo Merken Depuis 1947, le Cachemire, province musulmane en pays hindou, pourrit les relations entre l'Inde et le Pakistan. Entre rivalité stratégique et promesses de référendum jamais tenues, la guerre civile au Cachemire a causé plus de 50'000 morts depuis 1989. Ce film clarifie les enjeux du conflit opposant ces deux puissances nucléaires. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Fabrice Launay, Anne Poiret