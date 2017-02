RTS Deux 10:20 bis 10:35 Sonstiges L'oreille des Kids La lévitation Stereo Merken Ta nouvelle émission urbaine. Des sports de rue au break dance en passant par le slam et le graffiti, tu es invité à regarder autrement les phénomènes de ton quotidien. A travers les témoignages d?enfants, les interventions de l?animateur, Christian Baumann, les explications de spécialistes complétées par une infographie attractive, nous t'invitons à mieux comprendre ton environnement. Dis, c?est quoi un skateboard? Un moyen de locomotion, un sport, un hobby, un art très technique? Le skateboard est le premier sujet de cette émission qui offre un espace d?expression aux enfants. Expression mais aussi interrogation, réflexion, expérimentation. L?esprit qui préside à « L?Oreille des Kids » est celui de la découverte et de la curiosité. Outre les témoignages de leurs pairs, les jeunes téléspectateurs tendent l?oreille aux explications d?experts et mises en perspectives de l?animateur. A la fin de l?émission, tu es invité à participer à une expérience suggérée lors de l?émission et de nous la faire parvenir par e-mail. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 206 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 80 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 09:45 bis 10:30

Seit 40 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:55

Seit 30 Min.