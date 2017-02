ATV 20:15 bis 21:20 Reportage Das Geschäft mit der Liebe 2017 A 2017 Merken Lange war es still um die Single-Männer, die verzweifelt nach einer Frau im Osten gesucht haben, doch jetzt sind sie wieder zurück. Der Lovecouch Robert Nissel hat zwar seine Traumfrau von den Philippinen geheiratet, finanziell ging es die letzten Jahre jedoch bergab. Ein Großteil seines Geldes ging durch Fehlinvestitionen verloren. Nun steht ein Auszug aus seiner Wiener Wohnung bevor. Der 40-Jährige Sohn von Lovecoach Robert Nissel musste in Sachen Liebe einen harten Niederschlag einstecken. Andreas Nissel steht vor dem Trümmern einer gescheiterten Ehe. Der Schmerz über die Enttäuschung sitzt noch immer tief. Seine Zukunftspläne eine Familie zu gründen, wurden von seiner Exfrau unerwartet zunichte gemacht. Eine Frau aus Weißrussland soll ihn nach seiner Scheidung etwas Ablenkung bieten. Der dominante Boxtrainer Mario Orsolics hat seine Einstellung gegenüber Frauen nicht geändert. Dennoch hat er eine ungarische Frau gefunden die seinen speziellen Anforderungen entspricht. Der Geschäftsmann Heinz Novak und ein Bekannter suchen ihr Glück bei einer Liebesreise an die slowakisch-ukrainische Grenze. Dort treffen sie auf Damen die eine Landwirtschaft betreiben und einen starken Mann an ihrer Seite suchen. Heinz Novak der sich am liebsten in feinen Etablissements aufhält, legt sich ordentlich ins Zeug um die Bäuerin zu beeindrucken. Ob die Österreicher bei den Damen punkten können, wird sich zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Geschäft mit der Liebe