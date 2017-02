ATV 2 22:20 bis 23:24 Dokusoap Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida! A 2013 Stereo Merken Die Plastik-Blondine Sabrina und ihre Freundin Melanie haben sich via Facebook zwei Begleiter für einen Maskenball in Wien organisiert. Als die Linzerinnen nach viel Haarspray, Schminke und Outfit-Problemchen zwei Stunden zu spät am Ball eintreffen, haben ihre Dates bereits das eine oder andere Fläschchen Schampus geleert. Besonders Melanies Date fällt Sabrina unangenehm auf. Und auch die Tatsache, dass die Vier den Altersschnitt am Ball um gut 10 Jahre senken, hebt die Laune der Wanna Be Barbies nicht. Doch erst nach Mitternacht lüftet sich das Geheimnis wer hinter den Masken steckt und ob die männlichen Begleiter, den hohen Ansprüchen der Damen genügen. Die vier Freunde Flo, Dominik, Sascha und Roman erhalten beim Kampf ums andere Geschlecht Verstärkung durch ihren Freund Peter. Bei einer Nerd-Party in Graz haben die fünf Glücksritter ein Blind-Date mit drei Mädchen aufgetan. Mit dicken Brillengläsern und Hosenträgern bewaffnet, hoffen die Wiener Neustädter die Prinzessinnen aus der "Provinz" zu beeindrucken. Doch die fünf Aufreißerkönige lassen die Grazerinnen zu lange warten. Bei ihrem Eintreffen haben sich bereits weniger nerdige Nerds um die Mädchen gescharrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida!